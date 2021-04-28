【美國經濟】拜登「美國家庭計劃」出爐　總值1.8萬億美元　建議富人稅提升至39.6%

▲ 拜登「美國家庭計劃」出爐 總值1.8萬億美元 富人稅提升至39.6%

美國總統拜登公布「美國家庭計劃（The American Families Plan）」，包括提議增加至少4免費教育，擴大家庭減稅措施等，預期未來10年投放1.8萬億美元。同時，拜登提議對富人徵收的資本利得稅最高稅率為39.6%，意味將稅率提升至2017年減稅措施前的水平。

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拜登指為「美國家庭計劃」為對兒童及家庭的投資，希望可幫助家庭負擔基本開支、降低健康保費，並延續「美國救援計劃（The American Rescue Plan）」協助兒童脫貧。

為了確保最富有的美國人遵循同一套市場規則，拜登認為要改變遊戲規則。計劃將要求金融機構報告帳戶流動（account flows）的資訊，以便披露更多來自投資及商業活動的投資收益。

另外，拜登計劃增加對美國國家稅務局（IRS）的投資，確保更多資源用於針對收入最高的人群，而不是針對實際收入低於40萬美元的美國人。當中所謂額外資源即針對大型企業，商家和房地產以及高收入人士，預期整個計劃在10年內籌集7000億美元。

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計劃提議將富人稅提升至39.6%，收入超過100萬美元的家庭，即家庭收入為首0.3%，所有收入劃一支付39.6%的稅率。同時，拜登將消除富人利用轉移財產予繼承人逃稅的漏洞。

另外，拜登國會呼籲消除附帶權益（carried interest）漏洞，促使對沖基金合夥人與其他工人一樣，以收入支付普通資本利得稅。拜登亦擬結束特殊房地產稅收減免政策、將年收入超過40萬美元的高收入人士劃一繳納3.8%的醫療保險稅（Medicare taxes）等。

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編輯：袁諾曦