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僱員在家工作壓力更大　智利立法規管員工假日毋須覆上司訊息

商業 18:46 2021/04/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，僱員在家工作以避免疾病傳播。

新冠肺炎疫情全球大流行，僱員在家工作以避免疾病傳播。據UN News報道，僱主在疫情之後發現僱員在家工作的好處，例如節省辦公室裝修費用，而僱員又毋須支付往返公司和家中的車費，有機會成為長遠的工作模式。惟國際勞工組織（ILO）發表的一項研究顯示，41%在家工作的僱員認為自己承受著很大的壓力。

4月28日是「世界工作安全與健康日」，旨在促進預防職業事故和疾病。而全球僱員在疫情下，遠程工作的比例大幅提升，但模糊了僱員工作與個人生活的界限。

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國際勞工組織發表的報告指出，國際社會急需建設更健全和具有抵禦力的職業安全和健康體系，並將其納入國家公共衛生緊急應對計劃，以盡量降低僱員在疫情期間面臨的風險。

國際勞工組織職業健康與安全負責人Joaquim Nunes指，遠程工作是最有效避免疫情傳播的方法，仍有企業繼續或計劃成為長遠的工作模式。惟他認為，同時要注意僱員的身心健康。

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各地已有政府意識到僱員工作模式轉變，正重新審視有關僱員在家工作的權利，透過更新相關政策，以應對最新現況。Nunes舉例，智利於2020年3月，通過立法確認遠程工作的僱員，有權在24小時內，最少連續12個小時斷線。並且僱主不能要求僱員在放假期間，在通訊上作出回應。

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責任編輯：馬意文

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