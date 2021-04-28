【華置甘比】佳兆業發行5億美元優先票據 「甘比」陳凱韻牽頭認購3億美元

▲ 佳兆業發行5億美元優先票據，獲華置行政總裁「甘比」陳凱韻牽頭認購3億美元。

佳兆業 （01638） 今日披露發行5億美元2025年到期的優先票據，息率11.7%，獲華人置業 （00127） 行政總裁陳凱韻牽頭華人置業及劉氏家族成員，合共認購3億美元（約23.4億港元），其中華人置業認購1.5億美元（約11.66億港元），預計完成日期為5月11日。

華置發言人表示，華置及劉氏家族早於2010年起投資佳兆業債券，並因而持續賺取理想回報，認為佳兆業近年深耕粵港澳大灣區，對其前景充滿信心，現持有不同國家不同板塊的股票及債券，當中因對國家發展方向投以信心一票，所以加重了對國內大型優質企業的股票及債券投資，現累計約投資數十間國內公司股票或債券。

佳兆業今日收報3.42元，跌0.9%，成交8580萬元。華置收報3.88元，升2.4%，成交114萬元。

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華置表示，公司擬認購新票據作投資用途，作為集團於一般及日常業務過程中進行證券投資活動的其中一環。董事會認為，於當前低利率環境下，計及新票據的利率及債務工具現行市價，認購事項將為集團提供機會提高投資收入。華置擬透過內部資源或借貸為認購事項提供資金。

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編輯：陳健婷