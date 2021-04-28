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【大行報告】美銀證券對內地汽車行業看法轉保守　下調多隻車股投資評級

股樓投資 18:40 2021/04/28

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美銀證券發表研究報告指，內地汽車行業下半年將受基數影響月度銷售，加上投入成本上升及晶片短缺因素仍有短期風險，而智能電動車發展亦會為成本及經營開支帶來壓力，因此對行業及股份表現由去年正面轉向保守，下調多隻車股評級。

該行指，去年2月份內地宣布多項刺激措施推動汽車需求，該行也同步上調汽車行業投資評級，而過去一年車股表現穩健，去年次季至今年首季銷量亦見復甦。

美銀證券對車股最新投資評級﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4


對於電動車市場，該行認為2020至2025年內地整體電動車銷量的年複合增長將達26%，行業競爭將會加劇，近期多間科企宣布進軍電動車市場，包括百度（09888）及小米（01810），而傳統汽車生產商亦會積極銷售電動車。

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記者：郭秀慧

百度集團—SW（09888） 電動車 汽車 經濟 晶片 銷售 大行報告 小米 行業

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