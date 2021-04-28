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【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍

科技 18:40 2021/04/28

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Sony最近公布新一季財務報告顯示，PS5在推出不足半年內，全球銷量已達至780萬部。

索尼（Sony）在去年11月推出PS5新一代遊戲主機，迅速引起全球搶購，更出現一機難求的情況，現時仍有不少香港機迷尚未買到機。最近Sony公布新一季財務報告顯示，PS5推出不足半年內，全球銷量已達至780萬部。

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據Sony公布數據顯示，截至本年3月31日，該公司共售出780萬部PS5遊戲主機。在本年1月至3月期間，PS5出貨量為330萬部，成功超越PS4推出首財季的760萬部銷量。另外，PS4在上一季度銷量為100萬部，數量較去年同期下降28.6%，但目前PS4總銷售量已超過1億部。

另外，PlayStation Plus會員訂閱數量達4760萬，較去年同期增長14.6%。受惠於PS5銷售增長強勁，Sony的遊戲及網絡服務業務銷售額，按年上升34%至6787億日圓（約484億港元）。另外，在去年第4季度，Sony單季利潤按年大增746%，達至1070億日圓（約76億港元）。

責任編輯：李寶如

 

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