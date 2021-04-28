【新股IPO】萬科2202擬分拆物管趕年底上市 集資20億美元 公司回應：萬科物業沒有上市計劃

再有內房企業傳分拆物管業務上市！消息指，萬科（02202）計劃分拆旗下物業管理子公司來港上市，集資約20億美元（約156億港元），公司目前正與多間銀行商討上述計劃，最快今年底成事。另一方面，萬科物業管理業務中科技的應用，可能有助於提高該子公司的估值。

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不過，隨後萬科物業即就著上市一事回應稱：「萬科物業沒有上市計劃。」

事實上，萬科物業被傳上市已第一次，而萬科在過去亦曾多次否認分拆萬科物業上市，就在去年，公司表示暫時沒有上市計劃，需要等待萬科物業完成其城市服務商定位，才會考慮上市。如今，且再靜待何時才是萬科物業的上市最佳時機。

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此外，據萬科2020年年報，物業管理與相關服務為第二大收入來源，達154.32億元人民幣，按年增長21.51%，佔總收入3.73%。

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記者：張以正