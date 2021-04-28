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【新股IPO】萬科2202擬分拆物管趕年底上市 集資20億美元 公司回應：萬科物業沒有上市計劃

股樓投資 19:54 2021/04/28

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再有內房企業傳分拆物管業務上市！消息指，萬科（02202）計劃分拆旗下物業管理子公司來港上市，集資約20億美元（約156億港元），公司目前正與多間銀行商討上述計劃，最快今年底成事。另一方面，萬科物業管理業務中科技的應用，可能有助於提高該子公司的估值。

兆科眼科6622明日掛牌 上限定價 一手中籤率25%，見【下一頁】

不過，隨後萬科物業即就著上市一事回應稱：「萬科物業沒有上市計劃。」

事實上，萬科物業被傳上市已第一次，而萬科在過去亦曾多次否認分拆萬科物業上市，就在去年，公司表示暫時沒有上市計劃，需要等待萬科物業完成其城市服務商定位，才會考慮上市。如今，且再靜待何時才是萬科物業的上市最佳時機。

讀書郎教育遞上巿申請　過去3年賣出20億部平板電腦，見【下一頁】

此外，據萬科2020年年報，物業管理與相關服務為第二大收入來源，達154.32億元人民幣，按年增長21.51%，佔總收入3.73%。

延伸閱讀：中海油盈利強勁反彈 匯證料油價升幅將成增長動力

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記者：張以正

萬科集團 萬科 萬科企業（02202） IPO 港股
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