【MPF】MPF總資產突破1.2萬億新關 人均帳戶結餘逾26萬

▲ MPF總額突破l.2萬億元，人均戶口逾26萬元，皆創新高。

強積金（MPF）專家、積金評級公司今天（4月28日）公布，強積金體系預計將突破1.2萬億元的新關口，主要受惠投資回報在十二個月内、第十個月錄得正增長，令成員的平均帳戶結餘創歷史新高，達至逾26萬元。

總結本月份MPF，強積金體系在4月份預計將產生289億元的投資收益，這相當於每名成員的平均投資收益為6,482元，總資產在4月份預計將達到創紀錄的1.2萬億元。預計至4月底，強積金成員的平均帳戶結餘將達到268,717元，這亦是創歷史新高。

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此外，4月份強積金基金的單月平均回報率預計為2.33％，並預計沒有資產類別將錄得負回報。各類基金中，大贏家為美國股票基金，在4月份的預計平均回報率為5.13％，並預計將連續第二個月成為表現最佳的強積金資產類別。值得留意的是，4月份亦預計將是強積金在過去十二個月内第十個月錄得單月正回報。

香港專業強積金研究小組積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天宣布，該小組預計，強積金回報率在3月份下跌後，將在4月份穩步回升。而MPF體系在達到1萬億元里程碑後，將有史以來首次突破1.2萬億元。強積金在過去一年內不僅錄得十個月的單月正回報，而且在兩年內亦錄得十六個月的單月正回報，以及在三年內錄得二十二個月的單月正回報。

受惠於強積金的投資收益，積金評級預計每名強積金成員的平均帳戶結餘將超過268,717港元。叢川普表示，這些數據進一步強調，打工仔保持長線投資、和多元化投資的重要性，而不是試圖去捕捉市場時機，貼市地炒賣和頻繁地轉換基金。他補充:「雖然強積金體系花了20年時間才達至1萬億元的資產總值，但預計只需9個月便將達到1.2萬億元。即使這種非凡的增長軌跡的持續性，尚未能確定，但可以肯定的是，不斷增長的資產總值，所帶來的複式回報效應，將令強積金的資產倍增。最重要的是，快速增 長的強積金儲蓄池非常珍貴，並將大大改善香港老化人口的生活。」

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叢川普重申，關於MPF長線投資和多元化投資的重要性，「4月份強積金基金的單月平均回報率預計為2.33％，不但預計每名強積金成員平均將賺得6,482元的投資收益，而且預計成員的平均賬戶結餘將達至約268,717元的歷史高位。此外，4月份預計將是強積金市場在過去一年內錄得的第十次單月正回報，也是兩年內錄得 的第十六次，以及三年內錄得的第二十二次單月正回報。從長線來看，強積金錄得的單月正回報月份多於單月負回報，因此，如成員能保持長線投資，和多元化的投資策略，而不是試圖去捕捉市場時機而貼市地炒賣及頻繁地轉換基金，他們能賺取的投資收益將會 更高，真的就是這麼簡單。」

另方面，康宏指，今年MPF累升5.75%，但債券基金卻倒蝕2.24%。而駿隆表示，年初首4個月整體回報升逾4%，令今年人均累賺9319元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪