FiancéeSakuraN系列限定新裝　可愛精緻的櫻花香氣為女生帶來清爽的感覺

未能到日本賞櫻，不妨先入手Fiancée換上新裝的櫻花香味身體噴霧及潤手霜！這款乾淨、清爽而豐富的香氣會讓您感覺仿佛置身于盛開的櫻花林中。就讓櫻花在您身上施展它的魔法，讓您的心跳動，喚發春天柔和甜美的香氣吧！

Fiancee Body Mist SakuraN建議零售價HK$114

前調為蜜桃、杏子和荔枝，預示著春天的來臨及其所有的歡樂。櫻花、鈴蘭和玫瑰的精緻中調，在優美的舞蹈中融合在一起。麝香和琥珀的基調，營造出柔和的香味，充分釋放猶如櫻花盛開的香氣。今次新裝我們保留了甜美的果香味，但也增添了荔枝讓前調更柔！結合成一種更溫和，更精緻的香味，更容易被人喜愛。

前調：蜜桃，杏子，荔枝

中調：櫻花，鈴蘭，玫瑰

基調：麝香，琥珀

Fiancee Body Mist Sakura N 建議零售價HK$48

利用肌膚自身的保濕因子，確保充分補水保濕，而不會產生油膩或黏膩感。

三大功效

1. 修復屏障

含3種神經醯胺：神經醯胺NP、神經醯胺AP、神經醯胺EOP

2. 平滑細緻

含水解角蛋白、水解蠶絲蛋白

3. 鎖水保濕

乳木果油、凡士林

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