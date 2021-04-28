【企業數據】Cookie即將退場　企業如何善用第一方數據？

客戶數據對企業進行推廣營銷愈來愈重要，但消費者亦愈來愈關注個人私隱問題，而且過往常用的第三方Cookie將逐漸退場，營銷人員無法根據Cookie追蹤網站上未知的訪客，意味品牌為客戶提供個人化客戶體驗的難度大增。

針對企業營銷與客戶體驗需求，Adobe在年度大會Adobe Summit，發布新一代即時客戶資料平台（即時CDP )，品牌客戶可利用第一方資料驅動獲取客源及與客戶互動。據Adobe的介紹，品牌可運用CDP的新功能，通過第一方客戶事件和屬性資料，結合潛在客戶的網絡瀏覽活動、品牌網站上註冊客戶的電子郵件或電話號碼等，建立完整視圖以了解客戶。

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Adobe大中華區數碼體驗業務產品營銷策略總監岑兆佳解釋，企業客戶日漸發現，他們已不能依賴第三方數據，而Adobe平台數年前已開始針對第一方數據打造新的功能。他續指，其實企業客戶亦擁有大量第一方線上、線下數據，但並不懂得運用它們。他強調，第一方數據的質素比起第三方或者更佳，因為這些是現有或潛在客戶留給企業的資料，企業如能運用它們，可以為客戶提供更貼心的消費者體驗。

他續補充，除了第一方數據，在消費者授權的前提下，第二方數據亦會有助企業進行更全面分析，舉例航空公司與酒店透過合作，交換數據以提供線上服務，可以為客人提供更佳的個人化體驗，而這種交換亦毋須第三方的參與。

另外據介紹，CDP亦加入B2B的功能，它可以將將個人資料與公司資料結合，讓B2B的企業在聯繫客戶時，能夠更充份掌握這些企業客戶的資訊與行為。岑兆佳解釋，參考CDP現有客戶意見，因為B2B營商的運作較複雜，顧客生命周期較長，而且一個企業帳戶亦可能涉及多個個人使用者，因此加入「帳戶」的相關功能，進而提供更佳的服務互動。

記者: 周俊霖