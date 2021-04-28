中石化首季業績虧轉盈　賺185億元人民幣

中石化（00386）公布首季業績由虧轉盈 ，錄得盈利185.43億元（人民幣，下同），每股收益0.153元，經營收益287.01億元，主要受惠於原油及天然氣價格升一成。另外，營銷、分銷 、煉油及化工三大板塊扭虧，表現勝於2019年同期。至於期內營業收入5769.8億元，按年升4.1%。

中石化於首季當量產量為1.17億桶，增長4.2%，當中天然氣產量增 16.8%，而上季原油產量6841萬桶，下跌3.2%。勘探及開發板塊息稅前利潤30.72億元，增 54.1%。 實現原油價格每桶54.89美元，按年升近12%。

中石化上季資本支出230億元，當中勘探及開發板塊涉及90億元。

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責任編輯：陳子謙