【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起

遠洋集團（03377）旺角千望公布首張價單，涉及30伙單位，以最高折扣計算，整批單位最平折實後價為3,978,000元起。遠洋集團助理銷售總監王維榮說，千望為市區精品式住宅，今日（28日）正式以『城芯起動價』推出。

千望首張價單顯示，共涉30伙，實用面積約172至318平方呎，包括12個開放式間隔、15個一房間隔、3個一房連書房間隔。入場單位為5樓E室，實用面積203平方呎，開放式間隔，售價468萬元，呎價約23,054 元，以最高總折扣計，折實價3,978,000元，折實呎價則約19,596元。

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此外，一房最低售價單位為15樓D室，實用面積227平方呎，定價為623萬元，折實後價則約5,295,500元。一房連書房最低售價單位為5樓A室，實用面積318平方呎，定價為827萬元，折實價則約7,029,500元。

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值得留意的是，發展商曾指，千望走型格路線，以年輕人為目標客戶，部分單位設乾濕分離的洗手盆設計，是迎合年輕人追求方便快捷的習慣。至於交通方便或是千望最大賣點，皆因該盤位處港鐵旺角站、油麻地站之間，附近又有多條巴士及小巴路綫，穿梭港九新界多個地方。生活配套方面，千望鄰近多間大型購物商場，而且食肆林立。

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