戴安娜婚紗相隔25年再次展出 紀念60歲冥壽

今年正是英國哈里及威廉王子母親戴安娜王妃的60歲冥壽，英國王室為紀念戴安娜，除了打算於肯辛頓宮擺放戴安娜雕像外，哈里及威廉亦把母親當年下嫁父親﹑王儲查理斯時所穿著的婚紗捐出。這套別具象徵意義及歷史的婚紗，將是超過25年以來再次在肯辛頓宮展出。

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肯辛頓宮（Kensington Palace） 將於6月3日起至明年1月2日，舉辦「Royal Style In The Making」展覽，主題為「時裝設計師與王室成員的緊密關係」，當中展示不少由設計師為王室女性度身訂造，極具標誌性的時裝，當中最曯目的要數戴安娜王妃（Princess Diana） 的婚紗。

戴安娜於1981年下嫁查理斯（Prince Charles），當時身披的婚紗由David及Elizabeth Emanuel 所設計。婚紗胸口前方有蝴蝶結，V型荷葉邊領口及束口蕾絲袖子，運用滑面絲質物料突顯高貴典範，同時亦不失年輕風格。此設計風格亦是1980年代初期深受王室女成員歡迎。

設計師為突顯戴安娜身型特點，特意採用修身剪裁，而下半身則選用不易變型的內襯，使裙擺看起來更加蓬鬆及高貴。婚紗甚至縫上1萬塊珍珠亮片、前後部更鏽有屬於查理斯曾祖母的古董蕾絲，整條婚紗充滿時尚感之餘，亦別具意義。

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此外，婚紗更配有25英尺的超長拖曳裙擺，亦是令人難忘的設計之一，至今仍是王室史上最長婚紗。

戴安鄉的婚紗曾於1995年在肯辛頓宮展出，但其後被安排至她兒時故居Althorp大宅陳列。事隔25年，其婚紗終於再重返肯辛頓宮展出。該展覽亦展示其他從未曝光的王室物品，包括1937年伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）成為王后時所穿著的服飾。

責任編輯：郭麗明