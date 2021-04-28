【內地熱話】內地男子以15.8萬人民幣賣仔後　帶現任妻由貴州玩到江蘇　

內地男子以15.8萬人民幣賣仔，及後帶同現任妻子由貴州玩到江蘇，在25日時警方解救受害孩童。

綜合內媒報道，有人到埭溪派出所求助，指自己2周歲半的侄子幾日前被其父親帶走後不知所蹤，於是便提出求助。有報遁道指出，該名孩童一直由報案人及外婆照顧，直至有一日，其生父出現指會帶小孩去見生母，「他父親說要帶他去見生母，抱走後就再也沒抱回來。」最終由民警從浙江省到貴州省，輾轉湖南省、江西省、湖北省，最後來到江蘇省常熟市抓獲嫌疑人謝某。

涉事父親謝某表示，由於遇上財政問題，便萌生賣仔念頭。報道提及，民警在江蘇常熟抓獲謝某時，他已把親生兒子以15.8萬元賣掉。在賣掉孩子後，謝某便與現任妻子由貴州玩到江蘇，在「旅途」上更自拍留念。報道又指，謝某早在十年前，與前妻共育兩個女兒，當時也因無力撫養，而把女兒送人。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

