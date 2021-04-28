  • 25°C
香港時間 : 2021428日 (三) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】史上最短打工時間　一天只上班半小時　網民直呼：爽啊

理財智慧 19:18 2021/04/28

分享：

近日有台灣網民在討論區發帖，以「史上最短時數的打工」為題，並附上一張圖片，見圖中的寫上「誠徵，工作時段18：00至18：30」的字眼，雖然未有寫上工作內容和薪金，但30分鐘的工作時間令，樓主都直呼「爽啊」。

    點擊圖片放大
    +2

【職場熱話】公司地點過於集中 交通時間一個半小時起？ 網民：其實有陰謀　【下一頁

帖文一出引來不少網民討論，有不少網民就表示，「你只看到了工時，卻沒看到薪資....」、「可能是24小時又30分鐘，讓你做到累死」、「我們上班是責任制的喔，下班前沒做完要做完才能走唷」，亦有網民反駁「30分鐘，這尷尬的時間，我覺得沒有爽到哪裡去....」

亦有做過類似工作的網民留言猜測，「我也做過兩小時的，老闆把工作塞好塞滿，幾乎每天都超時，還跟我說這些工作量兩小時內明明就可以做完，一個禮拜還只給我上三天班」、「這種很看老闆，可能需要提早到又不能準時走，等於40分鐘領半小時薪！然後要看是打烊還是尖峰時間缺人，打烊多為責任制用完就走，尖峰時期那就是老闆單純想省錢」、「認真回，幫忙收攤的吧，之前學校附近果汁攤也有在徵這種的」

【延伸閱讀】新世界招聘見習企業家 月薪最高可達3萬 入職要呢啲條件　【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

求職招聘 職位招聘 台灣

下一篇文章

【汽車市場】豐田汽車3月全球銷量創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困
【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？