【職場熱話】史上最短打工時間　一天只上班半小時　網民直呼：爽啊

近日有台灣網民在討論區發帖，以「史上最短時數的打工」為題，並附上一張圖片，見圖中的寫上「誠徵，工作時段18：00至18：30」的字眼，雖然未有寫上工作內容和薪金，但30分鐘的工作時間令，樓主都直呼「爽啊」。

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帖文一出引來不少網民討論，有不少網民就表示，「你只看到了工時，卻沒看到薪資....」、「可能是24小時又30分鐘，讓你做到累死」、「我們上班是責任制的喔，下班前沒做完要做完才能走唷」，亦有網民反駁「30分鐘，這尷尬的時間，我覺得沒有爽到哪裡去....」

亦有做過類似工作的網民留言猜測，「我也做過兩小時的，老闆把工作塞好塞滿，幾乎每天都超時，還跟我說這些工作量兩小時內明明就可以做完，一個禮拜還只給我上三天班」、「這種很看老闆，可能需要提早到又不能準時走，等於40分鐘領半小時薪！然後要看是打烊還是尖峰時間缺人，打烊多為責任制用完就走，尖峰時期那就是老闆單純想省錢」、「認真回，幫忙收攤的吧，之前學校附近果汁攤也有在徵這種的」

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責任編輯：黃苑筠