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【iM Cafe】北水暫停 大市頭痕 績優醒神

股樓投資 17:29 2021/04/28

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大市高開後,一度倒跌,但其後在業績勝預期的匯豐(00005)及京東(09618)等新經濟股的帶動下,由低位回升,收市報29071點,升129點,成交1363億。

受美國擬調高資本利得稅、印度新冠疫情惡化等不明朗因素困擾,港股大升動力成疑,料維持區間上落的可能性較大。

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欄名 : iM Cafe

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