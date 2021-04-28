【印度疫情】變種病毒非唯一原因？ 世衛指仲有兩大問題

印度新冠肺炎疫情嚴峻，累計超過20萬新冠肺炎確診者死亡，感染人數1周突破200萬，多日打破單日最高感染人數紀錄。感染人數急速飆升令外界關注印度新冠疫情爆發原因，世界衛生組織（WHO）分析指出現更具傳播性的新冠病毒變種並非單一原因，新冠疫苗低接種率及近期印度群眾舉行大聚會，亦是形成印度形成「完美風暴」（perfect storm），引爆疫情的兩大罪人。

世衛：最少17國發現印度變種病毒株 傳染性更高 【下一頁】

印度聯邦衛生及家庭福利部（Union ministry of health and family welfare）周三（28日）公布，過去24小時內新增逾36萬人紀錄，再次成為全球單日最高感染人數的國家。有前線醫生及科學家表示，一種帶有兩個突變的B1617變種新冠病毒正在印度流行，這種變種病毒被認為更具傳染性。

世衛發言人Tarik Jašarević 周二（27日）表示，病毒變種並非印度疫情爆發唯一原因，鬆懈防疫亦是原因之一。Tarik Jašarević 表示，尚未清楚變種病毒對疫情爆發的確切影響，但其他因素如當地近期的大型集會便可能導致確診數目的增加。

Tarik Jašarević指印度醫療系統崩潰其實可以避免，強調只有15%的新冠確診者需要住院接受治療，但當地一些能自行痊愈的確診者會因精神壓力衝到醫院，為當地醫療系統帶來不必要的負擔。Tarik Jašarević敦促當地醫院分流及篩查患者，以確保有需要民眾得到護理。

專家指印度感染人數或被低估 恐逾5億宗確診（第二版） 【下一頁】

儘管印度可以自行生產兩款疫苗，包括阿斯利康疫苗，更是全球最大新冠疫苗生產地，但《紐約時報》（New York Times）引述數據報道，不足1成印度人接種首劑疫苗，僅得1.6%人口完成兩劑接種。

印度周二錄得逾30萬宗新增確診個案，2,771宗死亡個案。但當地衛生專家相信，實際數字會比官方公布更高，北方及多個人口密集州份被指低估死亡及確診數據。在德里等城市因檢測實驗室已不堪重負，許多已出現症狀人士亦未能檢測。

責任編輯：李俊儀