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【ET講股通】孫運喜：績優股突圍 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:33 2021/04/28

分享：

恒指今日高開後反覆，一度倒跌，全日升129點，報29071點，大市成交縮減至1,362億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，雖然小米 （01810） 回吐3.8%，加上吉利 （00175） 向下，拖累大市，但新經濟股向好，以及績優股如滙豐 （00005） 升逾3%，令恒指由跌轉升。

大市成交縮 外圍3不明朗因素

大市重上29000關，但形勢沒有明顯轉變，成交仍處低水平。大市成交偏低，主要由於明天期指結算，以及北水將因五一假期暫停，令港股動力減弱。此外，外圍亦存在3個不明朗因素，包括︰拜登加稅、儲局議息聲明、印度疫情失控，遏抑港股。

從技術走勢來看，恒指雖然逼近50天綫，但仍未突破保歷加通道頂部，未出現走勢突破，故今日升市未足掛齒，未來要留意外圍不明朗因素發展。目前反而要留意績優股，利好股市。

滙豐績佳 高盛調高目標價至59元

滙豐昨日公布業績理想，大行反應正面，普遍調高目標價，如高盛指收入前景改善，調高目標價至59元。港交所 （00388） 業績向好，但股價仍逆市下跌，因之前已累積大量升幅，且業績好是意料中事，反而市場開始憂慮未來業績，觀望6月上調股票印花稅的影響，故趁好消息出貨。

個別股份消息方面，吉利 （00175） 可能與手機廠商OPPO合作，惟股價仍跌近4%。小米受OPPO染指汽車業及印度疫情影響，股價下跌3.8%。兩股短綫有調整壓力

孫運喜指出，可以留意一些股價未反映的績優股，如中電信 （00728）

【「ET講股通」問股環節，包括：火岩控股、思摩爾、昆侖能源、洛陽鉬業、中國軟件國際、眾安在綫、中國生物製藥：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此


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欄名 : ET講股通

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