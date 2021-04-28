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【職場熱話】新同事常大聲唱歌擾民 一人一個奇怪辦公室行為 網民：有女同事喜歡「扮貓叫」

理財智慧 18:29 2021/04/28

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在開放式辦公室唱歌，除了有益身心外，也是噪音問題，近日有網民於網上討論區發帖，指公司最近來了一名新同事，他每日在自己座位大聲唱歌，連與客人開視訊會議也照唱歌。最大問題是他唱歌走音，故問網民身邊有沒有奇怪的同事？

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】老闆叫我哋下次要用「心」開會 原來另有解說 網民紛糾搞笑回應     【下一頁

此帖文一出，引來不少網民分享類似經歷，有網民表示，公司有一名上了年紀的同事，一邊工作一邊大聲自言自語，煩死了！另有網民分享，有一名上了年紀的女同事很喜歡「扮貓叫」，樓主問：「該女同事每次說話是喵一聲，還是甚麼？」該網民回應：「Freestyle 有空又喵一聲。」

【職場熱話】 同事日日向自己噴殺蟲水 網民大感痛苦 網友：佢暗示你喺蟲    【下一頁

更有網民分享，有一名上了年紀的男同事每日大聲啜手指。樓主繼續說：「他現在又唱歌了，究竟如何可以叫他住口而不失禮貌？」有網民搞笑回應：「香港地有很多白卡佬」

 

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責任編輯：陳頌潔

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