【鄭家純做主席】豐盛生活服務：綜合服務成增長引擎　料未來盈利佔比達75%

▲ 豐盛生活服務：綜合服務成增長引擎 料未來盈利佔比達75%

由新世界 （00017） 主席鄭家純出任主席的豐盛服務 （00031） 早前斥資8.4億元收購提供保安護衛及活動服務、保險解決方案及園藝服務的Business Investments。副主席林煒瀚表示，收購後將提升整體盈利能力，從而提升派息，預期未來四分之三的盈利將會來自生活服務的項目，包括物業管理、清潔、設施管理、保安、園藝、保險等，故公司重新定位。豐盛服務已宣佈更名為「豐盛生活服務」。

首席財務官陳袓偉指，從毛利角度看，公司毛利率一向在10%至15%水平，純利率處6%至7%，而收購的公司毛利率大致達20%左右，純利率有10%以上，而綜合服務的毛利佔比約60%，收購完成後該業務的毛利佔比會提升至約75%，相信綜合服務成為公司新的增長動力。他又指，公司由上市時為一間工程公司，已蛻變成一家綜合服務商，業務組合與中資物業股相似，因此希望市場可為公司重新估值。

未聞鄭家純有意退出公司

豐盛服務大股東為鄭家純的姐夫杜惠愷，去年鄭家純將公司18%股份全數轉讓予杜惠愷。問及鄭家純是否有意退出公司，林煒瀚指「冇聽過主席想退出」。

問及會否再收購，林煒瀚表示，公司未有積極目標進行收購，但公司過去都有進行收購合併，未來若有適合公司、價錢亦合理，都會考慮，目標均為生活服務的公司，但不一定是公司系內的項目。

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編輯：袁諾曦