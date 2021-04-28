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【阿里巴巴股價】淘寶直播：目標推動2000個直播間、200夥伴年銷售額過一億元

新經濟追蹤 17:14 2021/04/28

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淘寶直播表示，將推動2000個直播間年銷售額達1億元人民幣。

阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台淘寶天貓近年推動直播帶貨發展，淘寶直播今日（4月28日）宣布將進一步豐富直播電商的生態體系，助力平台上的商家、品牌以及主播取得成功。淘寶直播的目標是推動2,000個直播間及200個夥伴實現年銷售額1億元（人民幣，下同）；並將繼續投資於技術升級、線上線下資源及直播基地，為生態夥伴創造價值，保持競爭力。

淘寶直播表示，過去一年在獲取用戶及增加用戶粘性方面均實現了強勁增長。2020年平台的日活躍用戶（DAU）按年增長100%。截至2020年底止，平台上的忠誠用戶每天收看6場直播兼每月平均下單10次，與2020年年初相比上升了150%。這些忠誠用戶每月平均消費超過1,500元。截至去年底12個月，淘寶直播帶來的GMV（成交額）超過4,000億元。

外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國【下一頁】

淘寶直播今日宣布向所有主播開放官方貨品池，覆蓋至少1億件來自淘寶天貓平台的商品，意味主播可以直接從貨品池中挑選符合自身特色的商品進行帶貨，毋需再為選品煩惱。

阿里巴巴集團副總裁、淘寶內容電商事業部總經理俞峰稱，未來會進一步投入資源開發創新技術、提升平台服務，為合作夥伴帶來全方位的支持。

另外，淘寶直播宣布推出兩項全新工具；其中包括一項客戶關係管理工具，將支持商家及淘寶直播，更好地管理店舖內的直播內容、銷售記錄、商品以及用戶資產等。而另一項工具則是在平台層面上，面向廣泛的商家、品牌以及淘寶主播，幫助他們更加高效的匹配資源，協同合作，藉以創造更多商機。

阿里巴巴今日收報231.6元，升2.3%，成交64億元。

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編輯：陳健婷

港股 天貓 淘寶 阿里巴巴－SW（09988）

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