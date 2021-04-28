【可口可樂】「可口可樂」特調啡樂正式登陸香港　兩款口味便利店及超市上架

▲ 由4月29日起至6月，「可口可樂®特調啡樂 - 音樂起勁挑戰」將會游走香港各區。

可口可樂去年推出期間限定的「可口可樂」特調啡樂，今年正式加入「可口可樂」大家庭，將會在便利店及超級市場上架。

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正式登陸香港的「可口可樂」特調啡樂保留「可口可樂」的暢爽風味，加入以巴西咖啡豆調製的咖啡，結合濃郁咖啡香及氣泡口感。「可口可樂」特調啡樂有焦糖味及朱古力味兩種選擇，而且是無糖及零卡路里，適合忙碌的上班族，或是兼顧校園內外生活的大學生。一系列兩款口味現已於全線 7-Eleven、OK便利店、VanGO便利店以及百佳超級市場有售。

除此之外，「可口可樂」更會舉行「可口可樂®特調啡樂 - 音樂起勁挑戰」。由4月29日起至6月，「可口可樂®特調啡樂 - 音樂起勁挑戰」將會游走香港各區，只要完成互動遊戲，即可贏取一罐「可口可樂」特調啡樂及便利店優惠券。

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責任編輯：葉泳珊