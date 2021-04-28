港交所戴志堅 : 市場已消化增加股票印花稅

港交所(00388)截至今年3月底止首季純利按年升70%至38.4億元，每股盈利3.03元。期內，收入及其他收益59.5億元，按年升49％。業績做好，刺激股價曾一度升至全日高位496.2元，惟午後股價回軟，收市報488.8元，倒跌0.25%。

市場關心將於8月實施增加股票印花稅會對市場造成影響，港交所集團代理行政總裁戴志堅於業績發布會上回應傳媒有關提問，指市場已消化相關消息，會配合政府工作，亦理解政府視其為收入來源以及持份者對港股交投的憂慮。至於交投活動方面，港交所會持續研究可在甚麼地方增加其活動。

戴志堅亦被問及南向債券通，惟他指出暫未有補充並要等內地方面公布。至於雖然港交所兩年獲得MSCI授權推出A股期貨，但仍未有獲得內地監管機構首肯推出產品，他表示，至今未能確定推出時間表，又指從交易所角度現時為適當推出時機，會繼續令監管機構認同交易所看法。

港交所首季多賺7成 滬深港通日均成交額創季度新高，見【下一頁】

另一方面，戴志堅亦形容年內入股廣州期貨交易所是「突破性投資」，並成為了首家內地交易所境外股東，惟廣州期貨交易所至今未有公布業務發展安排，不方便說更多。

同一時間戴志堅亦未有正面回應，有關報道指港交所不再續約短期合約員工，他只表示，港交所是具規模的公司，需要很多人才，在人才投資上不會吝嗇。

另外被問及對於有外媒指，內地正調查螞蟻集團去年快速獲批新股的過程，港交所有否被要求協助調查，戴志堅則表示，不方便評論個別事件。

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責任編輯：陳子謙