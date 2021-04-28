【港交所388】港交所AGM通過委任3名新董事　史美倫：港股通納第二上市中概股非單方面決定

▲ 港交所AGM通過委任3名新董事 史美倫：港股通納第二上市中概股非單方面決定（資料圖片）

港交所 （00388） 今日舉行股東周年大會（AGM），3名非港府委任非執行董事人選獲通過上任，3名港交所新董事分別為領展 （00823） 主席聶雅倫、怡和太平洋前行政總裁張明明和中信資本董事長張懿宸，3人任期至2024年港交所AGM屆滿為止。聶雅倫、張明明都獲得約99%贊成票，而張懿宸則獲77%贊成票，港交所今年有三名非委任董事退任，分別是陳子政、胡祖六和莊偉林。

港交所主席史美倫在AGM中回應股東提問時表示，第二上市中概股納入港股通非香港單方面決定，會盡最大努力與內地監管機構商議，希望早日成事，但目前難交代時間表。

另外，被問及港交所兩年前提出收購倫敦證券交易所集團失敗後會否吸取教訓，史美倫就指，每次經歷都有其背景、主觀和客觀原因，形容經歷「不尋常經歷」後，會留意應該注意的事情。

港交所首季盈利按年升7成創新高，可見【下一頁】

港交所在AGM其他決議案如核數師報告、一般授權議案都獲得通過。除了三名新非港府委任董事，港府早前也委任啟明創投主管合夥人梁頴宇出任港交所董事，接替任期6年卸任的馮婉眉。

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記者：麥德銘