【香港經濟】信銀國際料港首季GDP升4.7% 次季升幅將更勁

▲ 3位專家料，本港今年全年經濟增長介乎3.3%至4.2%。

政府將於下周一（5月3日）公布本港首季生產總值（GDP）預估數據，而財政司司長陳茂波今天露口風，指料有可觀增長，結束過往6季度按年收縮。

中信銀行(國際)經濟師李業勤博士回應本報查詢指，香港在經歷了連續六個季度的負增長後，今年的本地生產總值數字可望有較顯著改善。本港GDP於首季料錄得4.7%升幅，次季再勁升5.8%，至於第三季及第四季的預期增幅分別為3.6%及3%。

3位專家對港GDP的最新預測，可按下圖了解

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李業勤補充，2021年及2022年全年GDP預期分別為4.2%及3.6%。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今天（4月28日）回應本報查詢指，料第2季起本港GDP按季增幅有改善，次季升3.9%，第3季再升4.5%，以及末季的5.6%漲幅。受惠全球經濟復甦，他預期美國GDP今年升6.2%，而本港今年全年GDP則升4%，明年更升4.5%。

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上商研究部主管林俊泓卻唱反調，預計次季GDP急升後，下半年的升幅收窄，第2季升6.4%，第3季升3.7%及末季升2.8%。今年全年升3.3%，明年僅升2.8%。

此外，陳茂波在2月份預算案曾估計，今年本港實質經濟增長介乎3.5%到5.5%。專家指差距大皆因受全球疫情、以至中美等大國何時收水等變數影響。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪