【櫻淘魔法棒@iM網欄】退貨退款？淘寶小天后都有中伏時

自2020年初開始，疫情緣故，大家都開始轉在網上購物，對我來說根本沒有什麼產品和物流的問題，跟以往幾年沒有分別，很順暢。朋友都知道我有十年淘寶經驗，屬於高消費客戶群，所以大家都喜歡問我意見和推薦，或者跟我一齊買，俗稱「併單」，用者自付形式，用最便宜的方法團購。

2020年底我們一班朋友就一口氣訂了18個暖板，用途是在冬天保暖餸菜。收貨後發現其中兩個的面版嚴重爆裂，據了解都是由於產品包裝沒有包好，非常簡陋所致。按慣常我會第一時間問清楚情況，並且叫朋友把包裝盒和產品拍照做記錄。

每件產品價值大概約100港元，因為並非小瑕疵，而是爛得無法使用，以我經驗，店家會補發產品，而不需要把原因破爛的產品寄回去，但這次店家堅決要我們寄回去，試問在未開關時，要把這麼大件的產品寄回去，兩件運費就接近200元。

我就向店家表示運費昂貴的原因，希望他們能「通融」不必寄回去，或者等通關後，由朋友的中港車運回深圳再寄回，請店家先退款。花了兩個多星期的交涉，最終談判失敗，即使我邀請了淘寶客服介入，店家也取消了我的申訴，令我也束手無策。

由於產品是冬天用，夏天用不著，隨時下架，如果要等多幾個月才通關，可能連店舖也難聯絡了。現在我唯有定時定後跟店家說，一通關我朋友便會把產品帶回深圳再寄回去，請他記得要退款。

在此，我特別忠告讀者，如果要退貨退款，由香港發貨的基本運費是非常昂貴，有時甚至比產品還要貴。所以我經常跟朋友說在可以接受的情況下，盡量不要輕易說要退貨退款，除非貨品本身價值好貴，否則跟店家談下可否退少少錢，當作補貼。

另外，淘寶最近有一個淘工廠直營平台叫做「天天特價工廠店」，在這個平台買產品真的是講「運氣」。第一次是我自己買的KOL 打光燈，後來幫朋友買了兩、三次也OK，第四次再買時，朋友收貨後發現光管有部份是壞了，燈光不均勻。

她拍了片及影相給我，我就把這些資料匯報給店家，誰知道這次更慘，平台是一個完全人工智能的功能，沒有客服，每次報告都是自動彈出一些不相關的內容，如是者匯報了4至5次，依然「答非所問」。拖了三個星期，投訴無門，最終被迫自能放棄申訴，這次我被人工智能服務KO 了。

當然這些只是非常少數的不良店舖或不愉快的經驗，整體來說，淘寶仍是我的最愛，為我帶來最大的便捷和優惠。

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