【小老闆生意經@iM網欄】「黃金周」效應不再  零售業復甦時機未到

「五一黃金周」將至，可是受疫情的入境限制，預料今年依舊少了很多旅客來港消費。「黃金周」本來是本地零售業的旺季，可是近年內地自由行旅客大減，加上疫情因素限制外國人到港旅遊，似乎今年「黃金周」效應對零售業銷情不會有太大刺激作用。

破欠基金申請個案持續上升

據了解，本地失業率持續攀升，不少大型連鎖企業都有關門結業或者不續租的現象。很多業主普遍不願減租的情況下，預計今年第三季或下半年仍有不少商店被迫結業的情況。而內地自由行旅客在本地近乎絕跡，令本地旅遊區的吉舖數目亦持續增多。

而本地政府斥資約900億元的保就業計劃去年11月經已結束，保就業計劃結束後，根據勞工處數字，破產欠薪保障基金申請個案持續攀升。資料顯示，去年12月至今年2月期間，便錄得817宗破欠基金的申請個案，涉款7,514萬元，款額按年急增近40%，當中今年2月的申請個案更高達234宗，涉款1,374萬元，較去年同月的601萬港元急增1.28倍。

當中零售業申請個案有112宗，申索金額高達1,279萬元，較2019至2020年同期的261萬元，激增近4倍。餐飲服務活動及進出口貿易行業分別有263及132宗申請個案，涉款1,244萬元及1,571萬元。以上數據均反映本地零售業及進出口行業仍在相當低迷的局面，故未來數月的數據能否改善，將是行業會否在谷底復甦的關鍵。

本地零售業靜待復甦時機

話雖如此，仍有個別零售品牌在逆市期間站得住陣腳，照常營運或是找到租金較低的舖位繼續擴展業務。事實上，本地人因疫情因素不能出國旅遊，反而令本地人的消費力比以往明顯加強。多了人留港消費，亦會為本地零售業帶來正面的作用。

而在去年低基數效應下，本地零售業今年要從谷底復甦其實亦不是難事。不過復甦的程度有多大，就要看各方面的因素能否配合。隨近月限聚令逐步放寬，本地消費力持續釋放，甚至漸現「報復式消費」之勢。可是本地失業率高企，某程度仍會削弱本地人的消費力，相信可能要待真正通關，本地零售業才會有一個明顯的反彈機會。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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