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【C家教路@iM網欄】股市受壓於重磅季度業績疊加議息結果 印度疫情利好疫苗股強勢

名人薈萃 08:01 2021/04/29

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在印度疫情惡化並出現再多一款新冠病毒變種之際，市場正面臨疫苗失效的風險，各國卻開始提倡放寬口罩令等限制措施，同時環球股市正藉第一季度業績期，使市場情緒變得不一。從宏觀層面看，美國長期債券收益率維持正常水平，大宗商品價格上漲潮繼續受惠於天氣因素及行業需求，延續通貨膨漲的故事，美國聯儲局將於29日公佈議息結果，筆者期望會維持現狀。

股票市場方面，A股的表現仍是很波動，估計受信用債危機所致。先有華夏幸福 （600340）、重慶能源違約等事件，再有華融 （02799）、藍光發展）600466）等出乎意料之外的危機出現，令國內債市情緒不穏定，不多不少也影響著股票市場。不過指數表現暫時趨勢仍是向上，筆者將繼續看好A股今年的表現。

上周提及過的醫美行業開始短暫整固，迎來另一波醫藥股的反彈潮。早前因估值昂貴而回調的股票中，港股科技巨頭正面臨著國內推行反壟斷法，令醫藥股的值搏率變高，除了醫美外，近日B仔股的反彈力度亦非常強勁，信達生物 （01801） 上周升約兩成，連同業績能見度較高的CRO行業也呈現上升趨勢。印度新冠疫情爆發亦帶動了相關疫苗股上升，美國總統拜登周二（27日）與印度總理莫迪進行通話，當中提及過曾與印度疫苗大廠簽約的諾瓦瓦克斯醫藥 （NVAX） ，股價隨即急升逾16%。

整體而言，隨著全球疫苗接種量逐漸上升，發達國家的經濟復甦能見度將提升，無論是經濟數據，還是公司業績、社交區離限制等都可反映出其效果。印度疫情將有機會引發「黑天鵝」事件，但暫時仍在可控範圍內，有待觀察。筆者認為後市還要看聯儲局的議息結果，以及本星期重磅公司業績對未來的展望。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有信達生物及諾瓦瓦克斯醫藥的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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