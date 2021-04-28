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【蘋果AAPL】蘋果據報下調今年AirPods產量25%至30%

股市 16:54 2021/04/28

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【蘋果AAPL】蘋果據報下調今年AirPods產量25%至30%

日經報道，蘋果（美：AAPL）計劃下調今年AirPods無線耳機產量25%至30%至7,500萬至8,500萬，先前預測產量為1.1億，顯示AirPods的需求正在減弱，而蘋果去年要求供應商生產約8000萬至9000萬對AirPods。

蘋果耳機產品

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自2016年AirPods推出以來，出貨量一直以雙位數增長。報道稱，蘋果希望今年將推出新代AirPods能夠刺激銷售。

報道引述消息人士，AirPods訂單明顯減少是在第2季到第3季初，目前倉庫及店內的庫存水平很高，需求不如預期的強勁。中國天貓平台上的AirPods售價已調至1498元人民幣，較原價1999元人民幣調降25%。

根據研究公司Counterpoint Research數據，蘋果去年出售近7280萬對AirPods，在藍芽無線耳機市場中，市佔率達31%，排名第1。在去年第四財季，蘋果可配戴設備等其他配件（包括AirPods、Apple Watch、HomePod）的收入達129.7億美元，約佔蘋果總營收的11%。

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編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 耳機 AirPods

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