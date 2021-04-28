▲ 【業績│油股】中石化首季虧轉盈賺185億元人幣 煉油、營銷與分銷及化工三大板塊表現勝2019年

中石化 （00386） 首季虧轉盈，純利185.43億元（人民幣，下同），主要受惠於原油及天然氣價格大升一成，每股收益0.153元，經營收益287.01億元。煉油、營銷與分銷及化工三大板塊不僅扭虧，表現也優於2019年同期。

中石化首季油氣當量產量1.17億桶，增長4.2%，其中天然氣產量升16.8%至2,916億立方英尺，增長16.8%；原油產量則減少3.2%。勘探及開發板塊息稅前利潤30.72億元，增長54.1%。期內實現油價升11.7%至54.89美元；氣價升10%。

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煉油方面，首季原油加工量6,252萬噸，增長16.3%。有關板塊的息稅前利潤198.85億元，不僅扭虧，亦高於2019年同期水平。

營銷與分銷方面，境內成品油總經銷量4,003萬噸；營銷及分銷板塊息稅前利潤為85.50億元，扭虧為盈，也好於2019年同期水平。

資本開支230億元人幣 力拓天然氣產能建設

至於化工，乙烯產量增加11.7%至338萬噸，化工產品經營總量增10.5%至1,984萬噸；化工板塊息稅前利潤為89.33億元，扭虧為盈，也好於2019年同期水平。

期內資本支出230億元，其中勘探及開發板塊資本支出90億元，主要用於涪陵、威榮等天然氣產能建設，順北、濟陽等原油產能建設以及天津LNG二期、山東LNG二期建設等。

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編輯：陳韻妍