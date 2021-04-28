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【五一假期】沒有訪港旅客「黃金周」不再　零售商期望不大料「沒有特別」

商業 17:00 2021/04/28

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安記海味認為五一假期已沒有甚麼特別，反而把推廣優惠集中在稍後的母親節。（資料圖片）

以往是訪港旅客高峰期的「五一黃金周」不再，今年已是第二年幾乎沒有旅客，變成一般的周末。零售商對市道還有沒有期望呢？有零售商表示，現時只靠本土消費支撐，近日新冠肺炎確診人數回落，盼消費氣氛日漸好轉。

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昨日政府公布新一輪的防疫措施，部份食肆的堂食時間可進一步延長。香港化妝品同業協會監事長何紹忠期望此輪放寬有助帶動內銷，增加港人的購物意欲，「可能購物完再去食飯，亦不算太晚。」他形容去年疫情嚴峻，是為「谷底」，期望今年的五一假期可從谷底回升，銷售額可按年「好少少」。

化妝品頻縮舖　海味店銷情料按年持平

2月份的本港零售業總銷貨價值按年大升30%，主要受惠於低基數效應。同樣地，何紹忠亦期望5月份的銷售增長可高達40%，惟強調市民實際的消費意欲只是稍微好轉。他又透露，目前化妝品行業當中，美容、美甲及髮型等服務的需求增加，因港人無法外遊，反而推動這些服務需求。不過，受累於消費情緒負面，化妝品零售則相對慘淡，行業的分店數量較疫情減少20%左右，部分由旅遊區遷至民生區，並縮減店舖面積超過3成。

化妝品零售則相對慘淡，不少由旅遊區遷至民生區。

安記海味董事總經理潘權輝亦坦言：「五一假期已沒有甚麼特別」，反而把推廣優惠集中在稍後的母親節。由於沒有旅客，他估計銷情與去年的分別不大。今年的消費氣氛可能略為好轉，疫情引致的不安情緒或會減弱。而且，個別地區如鄰近屋苑的店舖，人流可能會稍旺。

對於港府最近放寬「回港易」政策，潘權輝指對於情況不了解，例如返回內地時是否需要再次隔離、是否不同省份的政策全部一樣等。他認為政策只能吸引探親客，對生意幫助不算太大。

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記者：葉泳珊

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