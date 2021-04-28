【啟德新盤】THE HENLEY I登場　發展商：打造成世界級地標項目　對銷情非常有信心

啟德THE HENLEY I日前上載樓書，料明日（29日）公布首張價單，並於周五開放示範單位予公眾參觀。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民說，自公布項目以來， 市場反應不俗，由於 THE HENLEY I屬於啟德首個擁有體育園及維港景色的項目，而且打造成世界級地標項目，故對銷情非常有信心，更可能於周末加推第二號價單，但一切視乎認購情況。

他又透露，項目或提供高成數按揭，最少為樓價85%。被問到官方樓價指數創一年半新高，林達民說是預期之內，認為最壞情況已過，料愈來愈多人接種疫苗後，情況將回復高增長。

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發展商今日介紹THE HENLEY會所，會所名為Club Henley，分六大主題，室內連園林面積共有約3.2萬平方呎，提供豐富的休閒設施。

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