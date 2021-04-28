【異動股】國家電影局加大對短視頻侵權行為監管 快手股價受壓微跌

內地國家電影局有意加大對短視頻平台的監管，並打擊有關侵犯電影版權行為。受消息影響，短視頻平台快手（01024）今日微跌0.2%，報273.4元，成交4.8億元。

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國家電影局指，目前「XX分鐘看電影」的短視頻侵權盜版問題較為突出，因此會聯同國家版權局，打擊有關侵犯電影版權的行為，堅決整治短視頻平台及自媒體、公眾賬號運營者未經授權復制、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為，積極保護電影版權持有人的合法權益。

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國家電影局又指，保護電影版權是維護電影產業健康良性發展、激發創新創作活力、推動電影高質素發展的重要基礎。近年來會與公安、版權等部門，持續打擊電影盜錄、盜播等違法犯罪行為，將電影作品納入版權保護預警名單。同時推動各類網絡服務商採取有效措施，提前防範、及時處理侵權盜版行為。​​​​

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