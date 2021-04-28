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【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作

科技 17:00 2021/04/28

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內地媒體消息指出，手機品牌OPPO亦有意加入造車戰場，目前已在進行籌備工作。

近年智能汽車領域發展迅速，有不少手機生產商紛紛宣布「跨界」造車。早前小米宣布投入100億美元（約776億港元），用作發展智能電動汽車業務。近日內地媒體消息指出，其競爭對手OPPO亦有意加入戰場，目前已在進行籌備工作。

＜＜【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座

＜＜【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統

內地媒體引述內部知情人士透露，OPPO創辦人陳明永最近曾與寧德時代中國乘用車事業部總裁會面，並探訪中汽研等機構，似乎有意開展造車業務。消息人士也證實，OPPO正在了解造車及進行調研工作，但暫時還未正式立項。

事實上，近年OPPO一直在汽車領域中進行佈局。據悉，目前OPPO在車聯網相關領域擁有3000個專利，當中涉及車通信，影片及圖像處理，車載充電等。

較早前，小米及華為相繼宣布加入智能汽車領域。華為更成立智能汽車特別項目組，為車企提供部件和解決方案。小米則成立全資子公司負責智能電動汽車業務，首期投資為100億元人民幣（約121億港元），預計未來10年投資額達100億美元。

責任編輯：李寶如

即看蘋果AirTag實測片：

＜＜【ETech 快訊】實測Apple AirTag　重要物件不怕「走失」

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