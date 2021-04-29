【業績|內險】國壽上季新業務價值跌13%　人保、財險盈利升4成　財險升6%

國壽 （02628） 、中國人保 （01339） 、中國財險 （02328） 昨日（28日）收市後公布季績。國壽上季純利按年升67%至285.9億元人民幣（下同），接近早前發盈喜的預測區間上限。期內，新業務價值按年跌13.2%，主要受去年高基數基礎及疫情致保險需求放緩所致。

國壽今（29日）早段升2.4%，現報16.1元；人保升3.5%，現報2.67元；財險升6.2%，現報7.52元。

國壽季內錄得投資收益734.8億元，按年升42%。投資收益亮麗，推升國壽季度純利按年急漲67%。

季內，國壽保費收入3,238.9億元，按年增加5.2%。其中，續期保費2,214.4億元，按年升12%。短期險保費335.8億元，按年升2.3%。

國壽指，疫情導致保險消費需求釋放放緩，新單業務承壓。上季首年期交保費682.8億元，其中10年期或以上首年期交保費196.6億元。在2020年高基數基礎 上，新業務價值跌13.2%。

截至3月底止，國壽總銷售隊伍人數135.7萬人，其中個險銷售人數128.2萬人，整體基本保持穩定。

人保、財險季度盈利按年升逾4成

其他內險股方面，中國人保 （01339） 純利按年升42%至100.3億元，季內營業收入升2.9%至1737.6億元，主要反映保險業務收入及投資收益增長。

其中，上季保險業務收入按年升5.4%至2047.5億元，投資收益升36.7%至180億元。

系內的中國財險 （02328） 上季淨利潤89.4億元，按年升41%。季內，保險業務收入升6.4%至1,358億元，總投資收益升近3成至74億元。

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編輯：趙穎妍、梁安琪