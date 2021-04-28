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Apple M2芯片傳本月開始投產 預料搭配最新Macbook推出

環球政經 16:45 2021/04/28

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芯片幾乎決定了智能產品的整個系統功能，只要涉及到一些比較複雜的功能，就都會用到芯片。不少科技企業都想為減低對芯片製造商的依賴，在近年他們開始自行研發芯片，蘋果公司便是其中一員。根據日經亞洲的報道，蘋果公司（Apple）自行研發的新一代處理器M2現已開始進行量產，並由台灣製造商台積電代工，傳聞指最快在7月份出貨，並能在新一代MacBook上使用。

Apple將於五年內在美國投資4300億美元　料增2萬新職位 【下一頁

日經亞洲近日引述消息人士指，Apple的M2芯片，已在今年4月份進入生產階段，而新芯片需要3個月時間生產，預料最快在7月份能應用於新款MacBook產品中。

戴口罩亦能使用FaceID iPhone用戶需配備哪項產品？【下一頁

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現時，Apple只將M1芯片運用在Mac mini、MacBook Air和13吋MacBook Pro等產品，而27吋iMac 或16吋MacBook Pro仍然使用Intel處理器。不過去年Apple表示，MacBook和Mac的產品將改用自家ARM架構處理器，並會逐步取代Intel處理器，預計2年可將整個生產綫轉移。

 

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責任編輯：羅浩濂

晶片 台積電 處理器 美國 Apple 經濟

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