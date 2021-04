富達國際繆子美：留意中國消費行業兩個長期趨勢

每逢5月將至,市場便再次出現「Sell in May and go away」的說法,但大行認為亞洲企業盈利仍然向好,並建議留意中國消費行業兩個長期趨勢。富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示,隨著疫苗推出,相信亞洲企業盈利有望觸底回升,亞洲區內經濟增長向好、政局穩定及受惠美元下跌,都有助推動企業盈利增長,並料中國加快疫後復甦步伐,有助周期性行業見底回穩。

繆子美建議,投資者可多留意中國消費行業的兩個主要長期趨勢,一是中產階級逐漸擴大和城市化比率不斷提升,帶動中國消費者正在不斷升級,該行預期中國中產階級將在未來10至20年變得十分龐大,對消費領域的長遠展望非常樂觀。

第二個趨勢是科技帶動消費升級,繆子美指,中產階級日益富裕、城市化及科技發展導致人口結構改變,也為消費增長帶來支持並創造新的商業模式,中國的網上服務滲透率因疫情而提高,尤其是網上食品雜貨、娛樂及教育,進一步改變本地消費的結構性趨勢,例如網上服務、高端產品及本土品牌等範疇,是推動中國消費增長的一大助力。

相關文章:【五一黃金周】景順阮偉國:黃金周在線預訂、高端住宿和景點門票強勁增長

記者:區嘉俊