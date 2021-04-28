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富達國際繆子美：留意中國消費行業兩個長期趨勢

股市 16:30 2021/04/28

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每逢5月將至，市場便再次出現「Sell in May and go away」的說法，但大行認為亞洲企業盈利仍然向好，並建議留意中國消費行業兩個長期趨勢。富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示，隨著疫苗推出，相信亞洲企業盈利有望觸底回升，亞洲區內經濟增長向好、政局穩定及受惠美元下跌，都有助推動企業盈利增長，並料中國加快疫後復甦步伐，有助周期性行業見底回穩。

繆子美建議，投資者可多留意中國消費行業的兩個主要長期趨勢，一是中產階級逐漸擴大和城市化比率不斷提升，帶動中國消費者正在不斷升級，該行預期中國中產階級將在未來10至20年變得十分龐大，對消費領域的長遠展望非常樂觀。

第二個趨勢是科技帶動消費升級，繆子美指，中產階級日益富裕、城市化及科技發展導致人口結構改變，也為消費增長帶來支持並創造新的商業模式，中國的網上服務滲透率因疫情而提高，尤其是網上食品雜貨、娛樂及教育，進一步改變本地消費的結構性趨勢，例如網上服務、高端產品及本土品牌等範疇，是推動中國消費增長的一大助力。

相關文章：【五一黃金周】景順阮偉國：黃金周在線預訂、高端住宿和景點門票強勁增長

記者：區嘉俊

股票 經濟 中國 亞洲

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【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
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