【大行報告】中金更新百度今明兩年盈利預測　建議「逢低買入」　料現價有逾五成上升空間

中金發表研究報告，預計百度（09888）2021年第一季度收入將按年增長24.1%至280億元，略高於市場預期2.6%。百度核心收入將同比增長32.1%至201.7億元，在公司指引的26%至39%範圍內，主要受益於去年低基數，以及非廣告收入的快速增長。同時，由於非廣告收入特別是雲計算收入佔比的持續提升，預計公司首季及全年的經營利潤率將小幅承壓，預計首季公司調整後經營利潤率在24%左右。

中金指百度業績有3大關注點：

1.預計2021年百度核心廣告收入將保持健康增長

預計首季公司核心廣告收入（剔除愛奇藝廣告）將按年增長28.3%至167.6億元，主要受益於去年低基數

2.預計2021年公司雲計算收入有望實現同比55%以上的增長，或大幅超出行業平均水平

中金認為，雲計算收入的迅猛增長主要受益於公司全面的產品線佈局和KA客户的多雲採購需求

3.看好Apollo成為量產車智能化趨勢的最大受益者之一

上海車展期間，Apollo宣佈推出純視覺L3方案，相較其他競爭對手的激光雷達方案更多依賴高配的傳感器來彌補算法的不足。中金予其估值已升至逾350億美元。

百度將於5月18日美股盤前公佈2021年第一季業績。

大行對百度評級及目標價：

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