【金價走勢】專家料金價最牛見1960美元 通脹升溫助長金價

▲ 受惠銅價升至10年新高，市料金價也得益，可重拾升軌。

市場憧憬內地重新進口黃金，且被視為數碼黄金的比特幣，最近一度急插水，跌穿6萬美元，上周爆走資潮，淨流出2100萬美元。外電分析指，乃比特幣有紀錄以來最大單周走資，昨晚才回升至5.5萬美元。加上美國長債息又由高位回落，業界預計游資逐漸重投黄金，令國際金價在1700美元心理大關作攻防戰。不過，中外專家對金價的後市仍呈大分歧，進取派以全球通脹殺埋身，銅價已攀升至10年新高，利好黄金等大宗商品。可是，仍有專家對金市不敢看好，主因是10年期美債息仍料衝破兩厘。

5位專家對金價的最新預測，可按下圖了解

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不過，雖然市場意見牛熊對疊，一眾專家卻一致認定，金價年內難再重現兩千美元新關。至於對今年高低位的預測，看淡者料失守1600美元關，乍現1575美元的新低；反觀，樂觀派仍預期年底目標價有機會重返1900美元。

綜合5位專家的最新看法，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，未來3個月內金價料為1675美元，6至12個月更低見1575美元；上商研究部主管林俊泓亦不約而同對黃金後市有保留，年內高低區間介乎1650美元至1900美元，年尾目標為低位1650美元。

金價首季急挫後，專家仍看好年內走勢【下一頁】

中信銀行(國際)經濟師李業廣博士認為，美國債券收益率、以及美元強弱將繼續影響金價走勢。他預期美債孳益率和美滙指數將進一步上升，有可能令金價面臨下行壓力。金價年初約每盎司1950美元，相信今年已見頂。相反，最低可見1600美元，年底目標則為1750美元。

韓資樂天證券銷售總監陳欣卻力排眾議，因應通脹漸升溫，料金價今年高低波幅在1680到1960美元區間，年底目標1900美元。而恒生（00011）首席市場策略員溫圴培對媒體說，以土耳其禁止比特幣作消費交易，繼印度禁止Bitcoin買賣以來，變相有利金市。況且，外電又傳內地或恢復黃金進口，遂料金價在1680美元已初步見底，或有力重上1820美元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪