【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁

唔少港人都會在外國置業投資，近日就有網民在討論區訴苦，稱自己在日本買了個單位收租，收到經記告訴他說熱水爐壞了，要用30萬日元（約2.1萬港元）換個新的。事主斥熱水爐價格昂貴，嘆：「唉，好似俾人當傻仔咁。。。」

事主經歷：

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事主又指單位經常吉租，回報率有2-3%「已經偷笑」，又補充指原本打算趁「低水」，再購入多一兩個單位或者換個較大的單位收租，但透過此事，已經看出經紀無心幫忙，因而卻步，「如果不是疫情，自己飛過去，連機票都沒有這麼貴」。

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有網民在留言區指自己也有在日本置業，並分享自己持有其中一個價值約1.5億日圓（約1,080萬港元）的物業，每年收租約1,200萬日圓（約85萬港元），每年需要支付約60萬日圓（約4.3萬港元）的「固都稅」（類似香港差餉），另外需支付5%的租金收入給管理公司。又指自己可以收到8%淨回報，已經差不多收了4年租金。並建議如果想在日本置業投資，那就不要買 那些數十萬港元的「劏房」，不要買共管式物業，要買就一棟一棟那樣買，「位置好，一定不用擔憂沒有人租，一定不用擔憂沒有人買。」

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另外，亦有不少網民不看好在日本置業投資過個行為，「食水這麼深？」、「日本有那麼好嗎，為甚麼要到日本買？」、「很多香港人跟風買日本樓。『中晒伏』， 想賣也賣不出，10個人有9個都是這樣」、「在疫情前還說到日本民宿有十多%回報，但真正的日本人喜歡買日本國債退休，日本國債1%（回報）都沒有，自己想一下，好的還不讓日本人買光？那裡輪到你。」

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責任編輯：黃苑筠