【大行報告】嗶哩嗶哩連升第5日　招商證券維持其「買入」評級　料兩大業務成今年增長動力

招商證券發表報告，預計嗶哩嗶哩（09626）2021年第一季收入將達到38億元人民幣，按年增速將放緩至64%，主要因為手遊業務增速預計將按年持平。B站核心遊戲《命運-冠位指定》和《公主連結》在一季度表現不佳，而聯運遊戲《原神》所帶來的增量貢獻有限。

幸好B站的遊戲儲備中包含14款已獲得版號的代理遊戲，其中包括了二次元遊戲《刀劍神域黑衣劍士：王牌》、《機動戰姬：聚變》、《坎特伯雷公主與騎士喚醒冠軍之劍的奇幻冒險》，以及重磅的聯運遊戲如網易《哈利波特：魔法覺醒》和《暗黑破壞神：不朽》，以及騰訊《英雄聯盟手遊》，有望在今年餘下時間為遊戲業務顯著貢獻。

此外，B站於4月13日完成了對心動（02400）9.6億港元的戰略投資，並獲得其4.72%的股權。該行認為這筆投資可以將這兩家最被遊戲廠商青睞的新興遊戲分發渠道（B站和TapTap）的利益綁定，從而更加吸引遊戲內容提供商的合作。

該行指兩大業務今年將錄強勁增長。該行預計2021年一季度非遊戲業務收入將錄得按年123%強勁增長。其中，VAS 業務收入有望顯著增長，而公司在今年亦預計還將推出三部 S+級別的綜藝節目。

另一方面，該行亦預計廣告收入將繼續錄得按年202%的加速增長，主要受益於公司用户數的快速增長，以及B站對品牌吸引力持續提升。

大行對嗶哩嗶哩評級及目標價：

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