【職場熱話】上司是環保人士 迫其他同事一起參與 網民：環保應用鼓勵方式去做

近年，香港一直推崇綠色生活方式，但如果想強迫其他人一起參與環保就不太好吧？近日有網民於網上討論區發文，指公司高層是「環保人士」，他用不同行為強迫其他同事參與，問網民有沒有一樣經歷。

按圖了解更多，他有以下行為：

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此帖文一出，有網民認為環保應用鼓勵方式去做，強迫同事只會有「反效果」，有網民附和說：「不論污水拿去拖地，還是沖廁，最後是回歸自然環境中，沒有環保任何東西。」

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另有網民建議該公司應在家工作，因為公司電腦是浪費電力的。再者，有網民問：「那上司是不是帶銅芯口罩上班？」樓主回答：「上司帶一次性口罩，因為他說這些是無可避免的，真是龍門任他搬。」

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責任編輯：陳頌潔