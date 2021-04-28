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英國年底推自動駕駛車道 限速60以下

環球社會熱點 16:17 2021/04/28

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自動駕駛技術發展迅速，各大車廠爭相推出擁有相同功能的車輛，但許多國家仍在道路安排及法規上，未有追上科技的步調。不過，英國交通部表示，可能在年底於高速公路推出自動駕駛車道，讓車輛自行操控行車。然而，車道限制不少，包括時速必須在60公里以下等。

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英國交通部表示，自動駕駛車道將配置車距監察技術，以感應器及鏡頭監察距離及速度，確保車輛不會跟車太貼，或是時速得高於每小時37英里（約60公里）行駛。若果偵測有碰撞風險，車輛便會煞停或是更換車道。司機不需控制車輛進退，但要隨時準備重新人手駕駛。

交通部指英國重大交通事故中，85%是因為人為錯誤，引入自動駕駛車道可減少人為風險，亦為未來自動駕駛安全設立指標。汽車雜誌作家霍爾德（Jim Holder）表示，設立自動駕駛車道對發展無人駕駛大有益處。

皇家汽車學會（RAC Foundation）總監古丁（Steve Gooding）對自動駕駛並不樂觀，指可能釀成司機過分依賴自動駕駛的風險，並引用研究指司機遇上危急情況需要數秒，才能重掌車輛控制，仍然存在不低的意外風險。另有專家指出，目前科技與車輛自動煞停及偵測碰撞依然有差距，擔心貿然推行自動駕駛車道增加車禍風險。

責任編輯：吳漢培

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