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【華為風暴】任正非喊別做假帳後　華為銷售額連跌兩季、首季盈利反增

股市 16:13 2021/04/28

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任正非喊別做假數後　華為首季銷售額連跌兩季、盈利反增

受美國制裁下，華為公布，華為今年首季收入按年減少16.5%至1522億元（人民幣，下同），按季也跌11%，是連續兩季下跌。華為期內控制成本得宜，而且收取一筆6億美元的專利許可費，首季利潤率由3.8百分點增至至11.1%，令公司盈利增加至約169億元，按年增26%。

華為並非上市公司，在聲明中未有詳細交代各項業務的分部表現，華為輪值董事長徐直軍表示，2021年對華為仍是充滿挑戰的一年，但也是華為公司未來發展戰略逐步清晰的開始，會持續技術創新與強研發投入，解決制裁下的供應連續，並持續圍繞基礎科學和前沿技術進行突破性研究。 

華為心聲社區4月25日刊發創辦人任正非簽發的電郵講話，要所有幹部不要做假賬，詳情可見【下一頁】

華為會持續推動5G價值全面發揮，滿足全球5G網絡建設及各行業、消費者的需求，提升交付效率，提升軟件工程能力，加大軟件產業投資，逐步提昇在軟件與服務的收入佔比。

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編輯：麥德銘

5G 制裁 任正非 華為
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