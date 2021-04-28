【電子支付】與時並進邁向無現金化時代　Android POS機變化更多

▲ 環滙（Global Payments）亞太區總裁陳國輝表示，現時社會已經具備無現金化的條件，大眾亦對該技術非常熟悉，最終取決於各大發卡銀行，什麼時候將所有的信用卡換成支持非接觸式支付的卡片。（李彥煒攝）

近年隨著科技技術進步，社會已經進入無現金交易時代，各種非接觸式（contactless）的交易方式開始普及，支付技術公司環滙（Global Payments）亦豐富POS產品線，跟隨時代步伐，為未來實現無現金化交易做好準備。

去年疫情爆發，各國及地區封關封城，但人們仍然需要購買日用品，而市民的消費購物習慣亦由從前到店舖選購，逐漸轉移至網購。環滙亞太區總裁陳國輝表示，疫情讓全球認識到網上購物的重要性，也讓非接觸式支付成為熱點。

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本地已具備無現金化條件

觀乎各年代，每個嶄新技術都必須經歷普及的階段，陳國輝坦言，當中就需要向消費者耐心教育，才能讓他們逐步接受。「過去3至5年，本地對非接觸式的技術開始接受，而去年更令整體接受程度快速升高。」陳透露，環滙去年的Pay by Link業務就實現了三位數字增長。

按Visa的調查指出，如果所有因素都相同，如價格、選擇和地點，有逾6成消費者將轉向安裝了非接觸式（contactless）支付選項的商戶店舖。從全球來看，近一半受訪者已將錢包中較常用的信用卡換成了非接觸式卡。

唯近年無論是環球還是本地市場，支付技術及終端解決方案市場都非常激烈。陳國輝指出，公司的競爭對手並非業界，而是「現金」。「我們希望與同業合作，一起擴大電子支付的普及程度，『做大個餅』。」

▲ 環滙（Global Payments）的最新POS機（右）採用Android系統，可支援各種信用卡，以及各種電子錢包如WeChat Pay、Alipay、PayMe等。（李彥煒攝）

對於本地何時能夠實現完全無現金化，陳國輝就非常積極。他認為，其實現時社會已經具備無現金化的條件，大眾亦對該技術非常熟悉。「最終取決於各大發卡銀行，什麼時候將所有的信用卡換成支持非接觸式支付的卡片。」

新方案小商戶受惠

無現金消費是大趨勢，而新科技技術就讓當中的「玩法」更豐富。環滙本身已推出各款POS（Point of sale，銷售時點情報系統），最新款的可以支援各種信用卡，以及各種電子錢包如WeChat Pay、Alipay、PayMe等。

陳表示，POS機中就選用的了靈活的Android系統。「該系統能夠做到快速更新，可容許其他開發商自行調整，並能添加新的會員計劃（loyalty program）。」他透露，前年環滙就與星夢郵輪合作，互相將API對接，透過Wi-Fi或4G網絡，連接無線智能終端機，可為旅客完成支付程序。「旅客在郵輪航程期間，只需要使用房卡，就可享用船上各種設施和體驗，離船時一次付清。」

▲ 環滙（Global Payments）亞太區總裁陳國輝表示，近日政府提倡的消費券計劃，陳亦表示，雖然政府不會與環滙合作，而是直接與不同的支付公司合作，如果能因此推動電子支付，環滙也會是受益方之一。

其次，為了將非接觸式支付進一步推廣，陳國輝透露，計劃於今年第三季推出直接用Android手機完成支付的方案。他指出，由於現時不少小型商戶（micro merchant）出現，他們不會使用POS機交易。「例如跳蚤市場中，不少接受能力高的年輕商戶，都傾向使用手機支付，希望今年可推出將電話變成POS的方案。」

近日政府提倡的消費券計劃，陳亦表示，雖然政府不會與環滙合作，而是直接與不同的支付公司合作。「如果能因此推動電子支付，環滙也會是受益方之一。」

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記者：李彥煒