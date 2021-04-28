【五一黃金周】景順阮偉國：黃金周在線預訂、高端住宿和景點門票強勁增長

「五一黃金周」將至，內地將於本周六迎來為期五日的勞動節假期。景順投資總監阮偉國指，文旅部預計黃金周旅客量為1.49億人次，較清明三日假期的1.02億人次為多；機票銷售與2019年相比增長23%；住宿房間預訂量較2019年增幅為43%，平均價格超過該年水平，其中四至五星級酒店佔預訂總數一半以上。

另外，景點票務與2019年相比買賣量增長114%；戲院票房方面，截至4月26日，新片的預售票房總計達6,000萬元人民幣。4月30日將發行十部以上的新片。

阮偉國表示，過去幾個月，中國消費者支出的強勁勢頭，說明了中國正在過渡到消費主導的經濟。黃金周之前在線預訂、高端住宿和景點門票的強勁增長清楚地表明了中國數碼化、電子商務和高端化的可持續趨勢。因此，對於長期投資者而言，透過針對這些行業和趨勢投資中國及亞洲股票或是理想策略。

對於香港與新加坡的旅遊氣泡計劃，阮偉國指，該計劃於5月26日開始，料無需檢疫的旅行將在暑假之前實現，以促進旅遊業的發展，又指這是兩地重大舉措，旨在重新開放經濟體之間的聯繫。

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記者：區嘉俊