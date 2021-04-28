【PlayStation 5】PS5累計出售780萬部　上季索尼純利大增逾7倍

▲ PS5累計出售780萬部 上季索尼純利大增逾7倍

索尼（Sony，美：SNE）截至3月底止全年，索尼銷售額按年增9%至9萬億日圓，經營溢利增15%至9719億日圓，純利大升1倍至1.2萬億日圓，全年派息55日圓。受惠PlayStation 5 （PS5）推出後銷售強勁，遊戲及網絡服務業務銷售按年升34%至6787億日圓。

PlayStation 5推出逾5個月，索尼已出售780萬部PlayStation 5，上季則售出了330萬部，而PlayStation Plus會員訂閱數達4760萬。至於上一代主機PlayStation 4自2013年發售至今，一共售出約逾1億部。

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單計第四財季，索尼純利大增7.5倍至1070億日圓，經營溢利升88%至665億日圓，期內，索尼銷售額升27%至2.2萬億日圓。

索尼預期，今財年銷售額按年增8%至9.7萬億日圓，惟經營溢利跌4%至9300億日圓，純利大跌44%至6600億日圓。

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編輯：袁諾曦