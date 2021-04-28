【南韓經濟】亞行上調南韓經濟增長　增長預期由3.3%升至3.5%

▲ 亞洲開發銀行預料，南韓經濟復甦增長預期從去年12月的3.3%升至3.5%。

亞洲地區於去年受疫情影響。亞洲開發銀行（簡稱，亞行）發布《2021年亞洲發展展望》報告，並指出南韓經濟復甦速度勝於預期，今年經濟增長預期從去年12月的3.3%，升至3.5%。

據《韓聯社》報道，亞行預期南韓經濟增長的數據，雖然遜於國際貨幣基金組織（IMF）預期的3.6%，但高於經合組織（OECD）預期的3.3%。

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亞行的報告顯示，南韓政府實施擴張性財政與貨幣政策、半導體及信息技術（IT）產品需求增加，帶動出口增長。加上下調汽車特別消費稅等，將有助促進消費。故綜合上述因素後，預期帶動南韓今年經濟逐步復甦。其更預料，南韓經濟明年有望增長3.1%。

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東亞地區增長7.4% 香港增4.6%

至於東亞地區的其他國家或地區，亞行預測該區的經濟體，今年將會平均增長7.4%。當中，香港增長4.6%、蒙古增長4.8%、中國增長8.1%，以及台灣增長4.6%。

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責任編輯：馬意文