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【汽車市場】豐田汽車3月全球銷量創新高

環球政經 19:12 2021/04/28

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日本汽車品牌豐田汽車公布，3月份的全球汽車銷量達約98.3萬輛，較去年同期增加44.2%創下新高，主要原因是受惠於中、美市場的需求表現，亦反映由疫情影響的銷量下跌已有所反彈。

據報，是次豐田的全球汽車銷量和產量年增率已連續7個月錄得增長，而豐田的復甦速度亦較同業對手為快，2021年第一季的全球銷量較去年增加 19.1%，高於先前設定的目標10％。

當中美國消費者對SUV和混合動力車的需求，以及Corolla sedan等車款熱銷於中國市場，使豐田3月份的海外銷量比去年同期增加了57.8％。事實上，於2020年豐田一共出售953萬輛汽車，超越德國 的福士汽車，為5年以來首度，豐田蟬聯全球最暢銷汽車品牌。

【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價 [下一頁]

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責任編輯：陳子謙

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