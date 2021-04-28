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【北水基金】4月暫已推94隻北水基金 最勁基金吸資67億元

Hot Talk 15:51 2021/04/28

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內地本月僅推約94隻公募基金，內媒指銷售成績巳回暖。

4月已近尾聲，內地媒體指月內暫僅94隻公募基金成立，但未有透露累計首募金額，只謂由3月中下旬的低谷慘況，已開始呈現回暖跡象，當中有5隻各自吸金20億元（人民幣，下同），更有3隻籌得30億元。論及最熱賣，是工銀瑞信戰略遠見混合基金，首日即吸金67億元，分析形容，此乃自3月以來最好的首募成績。

不過，北水自明天（4月29日）落閘，周六（5月1日）起五一黃金周長假，而本港又受抽水潮衝擊，市料五窮月初期，乏北水南下掃貨，市況難免陷乾塘，易乾跌而暫難驟升。

內地公募基金「彈藥」多，伺機入市建倉【下一頁

惟另有業界憧憬逾千億元彈藥，擇機在五窮六絕月抄底入市，因今年初湧現的股票及混合基金等權益類產品，仍有待入市建倉。早前海通曾估算，這類伺機建倉的彈藥高達5000億元。

內媒指，如「日光基」的交銀施羅得啟道混合基金，1月已成立，但首季的股票倉位低於兩成，較基準的六成至九成半低，而一般規定，要求新基金於半年內達標，符合最低的股票持倉要求。同樣，爆款的易方達競爭優勢基金，1月8日甫推，當天即吸引逾兩百萬粉絲瘋搶，吸金2400億元，遠超上限150億元，但據悉其股票倉位現不足五成。而上述勁爆基金於首季已加注港交所（00388）131萬股。

北水首季爆買港股，最愛買甚麼股份？【下一頁

此外，Wind分析首季公募基金的十大組合持倉數據，今天（28日）成交額急增至榜首、受印度生意拖累而插水的小米（01810），也高踞北水5大掃貨名單第4位，內媒形容為「大佬重倉」的權重股，93隻基金揸重貨，首季市值約125.87億元。然而，昔日股王滙豐（HSBC），業績雖有驚喜，剌激股價勁翻身，惜早已不在北水心頭好的廿大名單內。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港交易所（00388） 小米集團－W（01810） 滙豐控股（00005） 北水流入 港股通 港股 基金
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