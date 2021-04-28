  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛：最少17國發現印度變種病毒株 傳染性更高

環球社會熱點 16:34 2021/04/28

分享：

印度連續7日出現超過30萬宗感染，1周內突破200萬人，死亡人數更是首次突破3,000人。有指印度因出現變種新冠病毒B.1.617，導致當地爆發第二波新冠肺炎疫情。世衛周二（27日）指除印度外，全球最少有17個國家亦發現該變種新冠病毒株的確診案例，同時指出印度變種新冠病毒株更具傳染性，或導致印度疫情漸趨嚴峻的原因之一。

全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達 【下一頁】

印度單日新增確診數字再創紀錄新高，政府周三（28日）公布過去24小時內錄得逾36萬宗感染，更是連續7日確診人數突破30萬。世衛周二表示，在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的開放數據庫內，已經在最少17個國家、1,200組病毒基因序列中被檢測出印度出現的變種新冠病毒株B.1.617。而上傳的病毒基因序列中，大多來自印度、英國、美國及新加坡。

世衛近期把印度變種新冠病毒株列為「引起注視的變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「受關注變種」（variant of concern）。 「引起注視的變種」意味著該病毒株較原始病毒更具傳染性、更致命以及或讓新冠疫苗失效。

專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診 【下一頁】
有研究表明，當地第2波疫情傳播速度明顯較第1波為快。世衛承認，據GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，印度變種新冠病毒株生長速率高於當地現有病毒株，反映傳染性較原有病毒株強。世衛亦表示，印度其他變種病毒株傳染性同樣有所增強，或導致當地疫情嚴重的原因之一。

責任編輯：郭麗明

 

相關文章

印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆
2021/04/26
印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
2021/04/27
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
2021/04/27
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
【印度疫情】專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診
今日
【印度疫情】專家指感染人數或被低估 恐逾5億宗確診
英國捐醫療裝設備印度嫌少「只是作政治姿態」
今日
英國捐醫療裝設備印度嫌少「只是作政治姿態」
傳染病 疫情 印度 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

英國年底推自動駕駛車道 限速60以下
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場
南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡 連6日破30萬感染
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間16:00）