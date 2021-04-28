世衛：最少17國發現印度變種病毒株 傳染性更高

印度連續7日出現超過30萬宗感染，1周內突破200萬人，死亡人數更是首次突破3,000人。有指印度因出現變種新冠病毒B.1.617，導致當地爆發第二波新冠肺炎疫情。世衛周二（27日）指除印度外，全球最少有17個國家亦發現該變種新冠病毒株的確診案例，同時指出印度變種新冠病毒株更具傳染性，或導致印度疫情漸趨嚴峻的原因之一。

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印度單日新增確診數字再創紀錄新高，政府周三（28日）公布過去24小時內錄得逾36萬宗感染，更是連續7日確診人數突破30萬。世衛周二表示，在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的開放數據庫內，已經在最少17個國家、1,200組病毒基因序列中被檢測出印度出現的變種新冠病毒株B.1.617。而上傳的病毒基因序列中，大多來自印度、英國、美國及新加坡。

世衛近期把印度變種新冠病毒株列為「引起注視的變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「受關注變種」（variant of concern）。 「引起注視的變種」意味著該病毒株較原始病毒更具傳染性、更致命以及或讓新冠疫苗失效。

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有研究表明，當地第2波疫情傳播速度明顯較第1波為快。世衛承認，據GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，印度變種新冠病毒株生長速率高於當地現有病毒株，反映傳染性較原有病毒株強。世衛亦表示，印度其他變種病毒株傳染性同樣有所增強，或導致當地疫情嚴重的原因之一。

責任編輯：郭麗明